Schluss mit zweierlei Maß im 3G-Wirrwarr

Als Mutter kann man bei dieser Diskussion nur den Kopf schütteln. Eine gefühlte Ewigkeit wurde über 3G am Arbeitsplatz diskutiert. Dass es am 1. November, zehn Monate nach der ersten Covid-Impfung in Österreich, endlich umgesetzt wird, löste in etlichen Internet-Foren eine Welle der Empörung aus.