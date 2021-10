5 weitere Leichen nach tödlichem Roadtrip gefunden

Der Vermisstenfall rund um Sara Bayard dürfte ebenfalls geklärt sein: Ihre Überreste wurden in der Nähe eines Highways in El Paso County im Bundesstaat Colorado entdeckt. Noch ist unklar, wie die 55-Jährige ums Leben kam. Sie galt seit Juli als verschwunden und wurde in einem Gebiet gefunden, das Petito und Laudrie während ihres Roadtrips bereist hatten.