Legendär: Onkel Tony drückt Sturm fest die Daumen

Frag nach bei Anthony Yeboah: Afrikas Fußball-Held, zweifacher Torschützenkönig in der deutschen Bundesliga, erlebte einst selbst glorreiche Partien in Europa. 1995 erzielte er für Leeds in Monaco beim 3:0 einen lupenreinen Hattrick. Jetzt sitzt der heute 55-Jährige in Ghana, verfolgt die Karriere seines Neffen Kelvin. „Er hat eine große Zukunft“, glaubt der frühere Top-Stürmer. „Kelvin ist ein anderer Typ als ich es war, er ist schneller. Ich war physischer, hab von überall Tore gemacht“, lacht „Tony“, der Kelvin vor zwei Jahren in Wattens besucht hat. „Nach Graz hab ich es wegen Corona zwar noch nicht geschafft, aber ich hab’s vor.“