Daten und Fakten um das Riesenunternehmen Amazon

Zusätzlich bietet Amazon eine Reihe elektronischer Produkte und Dienstleistungen an: das E-Book-Lesegerät „Kindle“ Tablet, TV-Box und HDMI-Stick „Fire“ das Spracherkennungssystem Ech den Streaming-Dienst Prime Video. Der Konzern gehört zu den führenden Dienstleistern für Cloud-Computing und erzielte 2020 einen Umsatz von 386 Milliarden US-Dollar (330,9 Mio. Euro). Mit einem 2020-Umsatz von 914 Mio. Euro in Österreich steht Amazon auch an der Spitze des heimischen E-Commerce-Marktes.