Amazon investiert 40 Millionen Euro in Klagenfurt

Nächstes Jahr fertig

Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2022 geplant. Für Amazon ist das Verteilerzentrum der vierte Standort in Österreich, die Auslieferung der Pakete soll spätestens am nächsten Tag nach der Bestellung erfolgen. Hunderte Fahrer werden für den Transport zuständig sein, derzeit kommen die Amazon-Produkte für Klagenfurt aus den Logistikzentren in Augsburg und Mailand.