Amazon investiert 40 Millionen und schafft Jobs

Zweites Verteilerzentrum in Planung

Die Auslieferung der Amazon-Pakete soll am nächsten Tag nach Bestellung erfolgen. „Der Traum ist es, am selben Tag der Bestellung zuzustellen. In Deutschland funktioniert das zum Teil schon“,∙ so Amann. In Kärnten will man dafür noch ein zweites Verteilerzentrum errichten.