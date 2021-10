Nächster 3er! Red Bull Salzburg besiegt Wolfsburg

Red Bull Salzburgs Fußball-Nachwuchs hat in der UEFA Youth League den zweiten Sieg im dritten Spiel gefeiert! Die von Liefering-Trainer Rene Aufhauser gecoachte U19-Auswahl holte am Mittwochnachmittag in Grödig zwei Wochen nach dem 3:1 gegen Lille einen verdienten 3:0-Erfolg über den VfL Wolfsburg und liegt zur Halbzeit von Gruppe G mit sechs Punkten einen Zähler hinter Leader FC Sevilla auf Aufstiegskurs.