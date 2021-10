Hacker verspricht: „Mehr Personal und Qualität“

Mehr Qualität im Job

In keiner anderen Sparte denken die Mitarbeiter so häufig über einen Jobwechsel nach wie in der Pflege. Die Stadt will daher die Qualität am Arbeitsplatz verbessern: mehr Personal, bessere Ausrüstung, flexible Arbeitszeitmodelle. Innovative Konzepte wie die bereits etablierte Alltagsbegleitung soll auch 24-Stunden-Pflegekräfte und Angehörige entlasten. Auch bei der Digitalisierung will Wien einen Sprung nach vorne machen. Gerade in Pflegeberufen ist die Dokumentation ein zeitaufwändiger Faktor, die für die eigentliche Betreuung der Patienten fehlt. Online-Tools sollen dies erleichtern. Zudem soll die Gesundheitsakte ELGA auch für die Pflege geöffnet werden.