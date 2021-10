So schaut der Alltag von Wiens Krankenpflegern aus

Auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie gab es einen großen Aufschrei über die Situation des Pflegepersonals in den Wiener Spitälern. Seither ist es zwar ruhiger um das Thema geworden, doch verbessert hat sich für die Betroffenen nicht viel. Zu viel Stress, zu wenig Personal - sind noch immer die täglichen Begleiter bei der Arbeit. Kein Wunder, dass der Frust weiter ansteigt. Nicht jeder hält diese körperliche und psychische Belastung auf Dauer aus. Wie der Alltag von Pflegern in Wiener Spitälern ausschaut und welche Forderungen es gibt - all das lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at