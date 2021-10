Veränderte Polizeiarbeit im Schatten des Terrors

Anschläge führten zu Paradigmenwechsel

Der internationale Austausch ist dabei besonders wichtig. Österreich entsendet seine Polizisten an Tatorte im Ausland. Der Anschlag beim Boston-Marathon (USA) 2013 und die Tragödie in Annaberg (NÖ), bei der drei Polizisten und ein Sanitäter getötet wurden, führten zu einem Paradigmenwechsel. Die Einsatztaktik musste geändert werden. Früher warteten die ersten Beamten am Tatort auf die Sondereinsatzkräfte, mittlerweile wurde das Einsatzkonzept völlig umgearbeitet. In Boston wurde erstmals eine Upload-Plattform errichtet, auf der Bürger ihre Videos für die Ermittler hochladen konnten. Das hat sich auch beim Blutbad in Wien bewährt.