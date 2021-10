Integration und Klima | 3 G bei der Arbeit

3 G bei der Arbeit. Jetzt kommt Dynamik in die Diskussion um 3 G am Arbeitsplatz. Hatte man ursprünglich damit gerechnet, die an Italien angelehnte Regelung würde bereits Ende September verordnet, so schien es zuletzt so, als könnte es noch einige Wochen dauern. Jetzt soll die Bestimmung aber doch rasch kommen, weil neben ÖVP und Grünen nun auch die SPÖ mit an Bord ist und so im Bundesrat die erforderliche Mehrheit gegeben ist. Das heißt, dass man künftig nur geimpft, in den vergangenen sechs Monaten genesen oder aktuell getestet zur Arbeit darf. Wobei die betrieblichen Tests weiter kostenlos bleiben, was die Gewerkschaft begrüßt. Na, dann schauen wir jetzt einmal, was sich vor der endgültigen Umsetzung noch für Hürden auftun.