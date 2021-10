Corona-Kontrollen „sehe ich nicht als Bestrafung“

Statt 3G wird jetzt die 2,5G-Regel kontrolliert

Was neu ist: Nicht 3G, sondern nurmehr 2,5G werden kontrolliert, Antigen-Tests und der alleinige Nachweis von Antikörpern zählen nicht mehr. „Die Kontrollen sind gut angelaufen, es gibt nur vereinzelt Fälle, wo uns nur ein Antikörper-Nachweis gezeigt wird, aber kein Absonderungsbescheid“, erzählt Paul Pirchner von der Salzburger Polizei. Kontrolliert wird an drei Standorten, Staus waren zumindest am Montag kein Thema.