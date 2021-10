Zittern vor Kronzeugen

In der sogenannten „Inseraten-Affäre“, die bereits Sebastian Kurz aus dem Kanzleramt gedrängt hat, soll sich, wie es heißt, ein Kronzeuge gefunden haben. Er sei bereit, auszupacken - oder aber habe es bereits getan. Die Beschuldigten jedenfalls sollen deshalb zittern. Denn wenn wirklich ein Insider sein Wissen preis gibt, dann könnte die Affäre in eine neue Dimension treten. So viel scheint fix: Die in der Vorwoche festgenommene und dann wieder freigelassene Meinungsforscherin dürfte rein rechtlich als Kronzeugin nicht infrage kommen. Und so viel scheint auch fix: In dieser so hochbrisanten Causa dürfte noch manches nachkommen!