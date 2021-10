Fahrplan zur neuen Grazer Regierung

Die Stadtsenatssitzung am kommenden Freitag wird noch Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) leiten - am 17. November wird dann aller Voraussicht nach der Gemeinderat in der konstituierenden Sitzung Elke Kahr zu seiner Nachfolgerin wählen. In dieser Woche wird die kommunistische Wahlsiegerin ihrem Vorhaben, eine Dreierkoalition aus ihrer KPÖ, den Grünen und der SPÖ auf die Beine zu stellen, wohl einen großen Schritt näherkommen. Aktuell befinden sich die Arbeitsgruppen in „tiefer gehenden Sondierungsgesprächen“.