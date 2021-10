Tödlicher Verkehrsunfall mit zwei Pkw in Wolfsberg

Fatale Folgen zieht ein Verkehrsunfall nach sich, der sich am Montag in Wolfsberg ereignet hat. In der St. Jakober Straße sind zwei Pkw gegeneinander geprallt, dieser Zusammenstoß endete für einen Verkehrsteilnehmer tödlich. Das bestätigt die Polizei gegenüber der „Kronen Zeitung“.