„Alles gurgelt!“ durchbricht 10-Millionen-Marke

Von allen eingeschickten Tests waren 0,49 Prozent positiv, es wurden also 49.673 Corona-Infektionen erkannt. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) lobte die Testaktion als „Grundpfeiler der Pandemiebekämpfung in Wien“ und als wesentlichen Faktor, um die Inzidenz in Wien zu senken.