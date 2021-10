Österreich-Quintett im Europacup mit Niederlagen

Ebenfalls im European Cup liefen die Wiener Neustädterinnen nach einer 14:13-Halbzeitführung gegen Salerno in ein 18:31-Debakel. Es war auf dem Papier das Heimspiel der Niederösterreicherinnen, das Rückspiel wird schon am Sonntag auch in Italien ausgetragen. Hypo NÖ musste sich in der European League BM Athletico Guardes 21:28 geschlagen geben. „In Spanien ist ein anderes Niveau als in Österreich“, bilanzierte Hypo-Coach Ferenc Kovacs. „Wir sind diese Schnelligkeit nicht gewöhnt.“