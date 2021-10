Krimi! Aber Suljovic behält in Salzburg die Nerven

Bei regelrechter Ländermatch-Stimmung in der Salzburgarena übernahm Suljovic von Beginn weg die Initiative, lag dann 1:2 zurück, musste von da an aber nie mehr einem Rückstand nachlaufen. Allerdings wurde es noch einmal so richtig spannend, als Suljovic eine 9:6-Führung fast noch aus der Hand gab und mehrere Match-Darts ungenützt ließ. Am Ende aber reichte es doch zum knappest denkbaren Ergebnis - 10:9! Somit ist der Lokalmatador schon am Sonntagnachmittag wieder im Einsatz. Da trifft er im Viertelfinale auf den Briten Joe Cullen.