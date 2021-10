Warten auf Corona-500€ endet mit Bangen und Hoffen

Am Sonntag, 17. Oktober, ist’s genau vier Monate her, dass der Nationalrat die im Mai versprochene Corona-Prämie für die Pflege beschlossen hat. Nun geht das lange Warten darauf mit Bangen und Hoffen zu Ende: Die Bundesrichtlinien sind so vage, dass in jedem Einzelfall geprüft werden müsste, wer die 500 Euro tatsächlich bekommt.