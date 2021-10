Zwei Geckos reisten im Koffer mit nach Linz

Kühler Frachtraum im Flugzeug

Ein aus Italien heimgekehrter Urlauber hatte ebenfalls in seinem Koffer einen Hausgecko gefunden. Da aber im Linzer Zoo dann kein fixer Platz für die zwei Tierchen gefunden werden konnte, wurde die Kärntnerin gebeten, die beiden bei sich aufzunehmen. Die Echsen dürften in den Hotels jeweils unbemerkt in die Koffer gekrochen sein.