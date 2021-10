Wien zu Fuß: Vom Rotlichtviertel zum Friedhof

Am Wienfluss entlang

Etwas gediegener gestaltet sich die Route „Den Wienfluss entlang“. Auf einer Länge von 4,5 Kilometern geht es in etwa drei Stunden von der Linken Wienzeile beim Naschmarkt bis zur Österreichischen Postsparkasse, vorbei an den wichtigsten Gebäuden des Jugendstils wie der Secession oder den Otto-Wagner Pavillons im Stadtpark.