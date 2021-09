Fünf Orte mit Urlaubsflair mitten in Wien

Der Herbst nähert sich mit großen Schritten. Doch dieses Wochenende können wir noch einmal den Spätsommer genießen. Dabei bieten sich viele Plätze an, die uns Urlaubsflair vermitteln - und das mitten in Wien. Man denke nur an die vielen Lokale am Wasser oder an den Multi-Kulti-Treff am Brunnenmarkt in Ottakring.