Wohin, wenn es draußen kühler wird

„World Press Photo“-Ausstellung

Ein besonderes Highlight im Herbst ist die alljährliche „World Press Photo“-Ausstellung in der Galerie Westlicht. Diese widmet sich wie immer den besten Pressefotografien des Vorjahres und findet bereits zum 20. Mal in Folge statt. Die Einzelbilder und Fotoserien lassen das vergangene Jahr Revue passieren. Natürlich steht die Pandemie im Vordergrund. Vom Bild mit dem Titel „The first embrace“, das die Emotionen und Entbehrungen der vergangenen Monate zeigt bis zu einem Seelöwen, der mit einer Maske spielt, ist die Vielfalt groß. Am diesjährigen Bewerb hatten sich rund 4.300 Fotografen aus 130 Ländern mit mehr als 74.000 Fotografien beteiligt. Bis 24. Oktober kann die Ausstellung im Westlicht besucht werden.

Adresse: Westbahnstraße 40, 1070