Feurstein und Haaser sichern sich Sölden-Tickets

In der vergangenen Saison wäre Patrick Feurstein Weltcup-Fixstarterter im Riesentorlauf gewesen. Mysteriöse Kopfschmerzen setzen ihn allerdings den gesamten Winter außer Gefecht. Doch der 24-Jährige gab nicht auf, kämpfte sich verbissen zurück. Mit Erfolg! Bei der ÖSV-internen Quali am Rettenbachferner sicherte sich der Rossignol-Pilot mit einer Topleistung einen Platz für den Auftakt am 24. Oktobter, wo er zu seinem neunten Weltcupstart kommen wird.