VIVE Flow: HTC stellt „Wellness-VR-Brille“ vor

„Es war noch nie so wichtig, sich eine Auszeit zu gönnen, um den Geist zu entspannen“, erklärte HTC-Chefin Cher Wang anlässlich der Vorstellung der neuen VR-Brille am Donnerstagabend. Die VIVE Flow biete „die perfekte Gelegenheit, in den eigenen vier Wänden dem Alltagsstress zu entfliehen und in eine gelassenere Umgebung einzutauchen.“