Bürgermeister wollen eine Erhöhung ihrer Gehälter

Unbestreitbar ist, dass Kärntens Bürgermeister weniger verdienen als ihre Amtskollegen in anderen Bundesländern. In den kleinen Gemeinden, zwischen 1000 und 5000 Einwohnern, sind es im Schnitt um zehn Prozent weniger. Ein Beispiel: In einer Gemeinde mit 3001 bis 3500 Einwohnern (etwa Krumpendorf, Magdalensberg, Frauenstein etc.) beträgt die Gage des Chefs im Bundesschnitt 4895,50 Euro brutto, in Kärnten 4311,80 Euro.