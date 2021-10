737-MAX-Abstürze: Boeing-Chefpilot vor Gericht

Bis zu 100 Jahre Haft

Forkner muss sich nun vor einem Geschworenengericht im US-Bundesstaat Texas wegen Betrugs verantworten. Verliert er den Prozess, drohen ihm bis zu 100 Jahre Haft. Grund für dieses hohe Strafmaß: Das Justizministerium könne Betrug nicht dulden, vor allem nicht in Branchen, in denen so viel auf dem Spiel steht, so der texanische Bundesstaatsanwalt Chad Meacham.