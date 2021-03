Boeing winkt Großauftrag für Pannen-Jet 737-MAX

Seit heuer wieder Starts in Europa erlaubt

Das Boeing-Erfolgsmodell 737 MAX war im März 2019 nach zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Toten in Indonesien und Äthiopien aus dem Verkehr gezogen worden. Als Unglücksursache galten Probleme mit der Steuerung. Die US-Luftfahrtbehörde hatte Mitte November nach Software-Updates und mit Auflagen etwa zum Pilotentraining den Flugbetrieb wieder zugelassen. In Europa darf der Flugzeugtyp seit Ende Jänner wieder starten.