Land denkt laut an Verschärfungen

Auch Greil ist für die FFP2-Verschärfung

Das große Problem sind aber nicht die vielen Corona-Infizierten auf den Intensivstationen, vielmehr ist es die Kombination mit Betten-Mangel und Pflege-Notstand, erklärt Richard Greil, Primar am Uniklinikum Salzburg: „Wir stehen fast täglich an der 100-Prozent-Grenze.“ Das Spital müsse aufgrund der Betten-Knappheit Patienten so schnell wie möglich transferieren oder – wenn es der Gesundheitszustand erlaubt – früher entlassen. Laut Greil habe die Belastung deutlich zugenommen, im Gegensatz zu früher seien zurzeit „viele Betten gesperrt“. Es fehlen einfach auch die nötigen Pfleger.