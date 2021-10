Agrana konnte Umsatz um 8,8 Prozent steigern

„Das Ergebnis des ersten Halbjahres 2021/22 lag wie erwartet unter Vorjahr“, so Vorstandschef Markus Mühleisen in einer Unternehmensmitteilung. „Trotz eines äußerst volatilen Geschäftsumfeldes halten wir an unserer positiven Prognose für das Gesamtjahr 2021/22 fest und erwarten beim EBIT eine Steigerung um zumindest zehn Prozent.“ Beim Konzernumsatz wird von einem moderaten Anstieg ausgegangen. Im Geschäftsbericht wird aber auch auf „Unsicherheiten aufgrund der andauernden Covid-19-Pandemie und der damit verbundenen hohen Volatilität in allen Segmenten“ verwiesen.