Falscher Name: Fan (11) bittet Messi um Verzeihung

Zudem hatte der Bursche ein großes Plakat in seinen Händen. „Messi, vergib meiner Mutter. Sie wusste nicht, was sie tat“, stand auf diesem. „Ich heiße Cristiano.“ Ein argentinischer Sportjournalist schoss ein Foto von ihm und veröffentlichte dieses in den sozialen Medien. Der Schnappschuss geht derzeit im Netz viral.