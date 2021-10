Situation spitzt sich zu: Warten auf freie Zeit

„Im August waren in Niederösterreich 520 Dienstposten im Pflegebereich nicht besetzt“, sieht Markus Wieser den Pflegenotstand in Niederösterreich bereits erreicht. Verschärft werde die Situation durch offene Urlaubs- sowie Zeitausgleichstage in den Spitälern und Pflegezentren, so der Arbeiterkammer-Präsident: „Das summiert sich – Stand Ende Juni 2021 – bereits auf vier Millionen Stunden!“