Zverev feiert seinen ersten Sieg über Murray

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat in Runde drei des Masters-1000-Turniers von Indian Wells seinen ersten Sieg über Andy Murray gelandet. Der Deutsche gewann gegen den Schotten am Dienstag 6:4 und 7:6(4). Die zwei Duelle der beiden davor waren an den Briten gegangen. Diesmal hatte Murray in beiden Sätzen einen Breakvorsprung, Zverev schaffte im sehenswerten Match aber jeweils die Wende und spielt im Achtelfinale gegen den Franzosen Gael Monfils.