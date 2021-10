Phil Collins: Heftige Niederlage im Rosenkrieg

Eine von der „Daily Mail“ entdeckte Heiratsurkunde belegte, dass sich das Paar in der berühmten Graceland Wedding Chapel vor einem Elvis-Double-Pastor das Jawort gegeben hatte. Worauf Collins seine Ex sofort aus seiner Villa werfen wollte. Cevey weigerte sich aber, ihren goldenen Käfig freiwillig zu verlassen. Sie änderte sogar die Sicherheits-Codes am Tor, sodass Collins keinen Zutritt mehr hat. Als der darauf eine Räumungsklage einreichte, konterte sie mit einer Gegenklage, in der sie ihn als „stinkenden, impotenten Wortbrecher“ verunglimpfte.