So fesch sind Österreichs Bäuerinnen und Bauern!

Jungbauern-Cover per Voting ermittelt

Die beiden Titelbilder des Kalenders, den es im nächsten Jahr natürlich wieder in der Men- und Girls-Edition zu kaufen gibt, wurden in diesem Jahr mittels Votings der Instagram- und Facbook-Follower des Jungbauernkalenders ermittelt. Hier setzen sich die 27-jährige Jungbäuerin Melanie Rauch aus Niederösterreich und der 23-jährige Niederösterreicher Gemüsebauer Martin Gammer durch.