Auf Rechnungshof-Kritik folgt Streit um Vorbericht

Das Weingut der Stadt Krems und die Gemeinnützige Donau-Ennstaler Siedlungs-Aktiengesellschaft (Gedesag) sind die beiden bekanntesten Wirtschaftsbetriebe mit städtischer Beteiligung in der Donaumetropole. Sie sind aber nicht die einzigen. Insgesamt hält das Rathaus Anteile an 16 weiteren Unternehmen. Durch den Bericht des Rechnungshofes ist deren Verwaltung – wie berichtet – in die Kritik geraten. Das Fehlen interner Kontrollen und fragliche Postenbesetzungen wurden bemängelt. Auch der Gemeinderat müsse in Zukunft besser informiert werden.