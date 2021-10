Rechnungshof übt Kritik an Beteiligungen der Stadt

Nicht gerade gespart hat der Rechnungshof in seinem gestern erschienenen Bericht mit Kritik an der Verwaltung der Unternehmensbeteiligungen der Stadt Krems. „Nur in geringem Umfang“ verfügten diese etwa über interne Kontrollsysteme. Ein fix festgelegtes Vier-Augen-Prinzip fehlt sogar ganz. Dem Gemeinderat wären zudem etwa die geprüften Jahresabschlüsse und Lageberichte der direkten Mehrheitsbeteiligungen zeitgerecht zur Verfügung zu stellen, lautet nur eine von vielen Schlussempfehlungen.