Ein Gasthaus als neues Zuhause für ältere Menschen

Damit Senioren nicht in ein Pflegeheim weit weg von ihrem Zuhause ziehen müssen, wollen Gemeindevertreter in Rennweg betreutes Wohnen in ihrer eigenen Kommune schaffen. Nicht in einem Altersheim, sondern in einem Gasthof, wo ausgebildetes Personal die Bewohner betreuen soll. Mit diesem Projekt, will man nicht nur helfen, sondern auch zusätzliche Arbeitsplätze schaffen.