Tausende Lkw-Fahrersitze sind schon leer

Leere Regale in den Supermärkten, kein Treibstoff an den Tankstellen - für Chaos sorgte zuletzt das Fehlen von 100.000 Lkw-Fahrern in Großbritannien. Auch in Deutschland wird bereits über einen „Versorgungskollaps“ spekuliert. Und in Österreich? „Die Entwicklung ist drastisch, wir haben eine Pensionierungswelle vor uns und es kommt sehr wenig nach“, sagt Wolfgang Schneckenreither, Obmann der Sparte Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Oberösterreich.