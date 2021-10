Kurz einstimmig zum künftigen Klubobmann gewählt

Kurz nicht bei Blümels Budgetrede

Er wird somit weder an der Sondersitzung am Dienstag, noch an der regulären Sitzung am Mittwoch als Abgeordneter teilnehmen. Am Mittwoch hält der enge Vertraute von Kurz, Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP), seine Budgetrede. Im Vorfeld der Sitzung waren keine kritischen Stimmen gegenüber dem Parteichef, der wegen Korruptionsvorwürfen das Kanzleramt zurückgelegt hatte und nun ins Parlament wechselt, zu hören.