Grüner Salzburger Stratege ist nun an der Macht

Der 43-Jährige zieht für die Grünen in den oberösterreichischen Landtag ein und wurde am Sonntag in der Stichwahl deutlich zum Bürgermeister von Attersee am Attersee gewählt. Dort gibt es erst seit einem dreiviertel Jahr eine grüne Ortsgruppe. Bei der Gründung war Hemetsberger mit von der Partie. Die Führungsrolle habe er nicht angestrebt. „Es war der Wunsch, dass ich das mache“, sagt der selbstständige Strategieberater.