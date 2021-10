Warum Antikörpertests wenig aussagekräftig sind

Warum man nicht einfach Antikörpertests macht und was dieses „Schutzkorrelat“ ist, von dem viele sprechen, haben „Krone“-Leser gefragt. In Kooperation mit der Medizinischen Universität Wien gehen wir der Frage nach. Dabei zeigt sich: Rund um das Thema Antikörper sind ganz generell noch einige Punkte unklar. Fest steht vorerst aber jedenfalls: „Ein Antikörpertest in einem Labor gibt Ihnen lediglich eine Aussage, ob Antikörper vorhanden sind, also ob ja oder nein“, erklärt Virologin Monika Redlberger-Fritz von der MedUni Wien: „Aber wie gut Sie geschützt sind und wie lange Sie geschützt sind, können Sie aus den Antikörperhöhen nicht herauslesen.“