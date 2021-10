S34-Streit um Bau: Mit Blockaden gegen Stau

„Es braucht eine Entlastung“

„Die Menschen haben das Recht auf ehrliche Politik und Entscheidungen. St. Pölten ist urban und gesund wachsend. Es braucht eine Entlastung“, so Ludwig. Aber auch die Gegenseite rüstet indes weiter: „Wir blockieren niemanden, uns ist die Kommunikation mit der Bevölkerung wichtig“, erklärt Romana Drexler von „Stopp S34“. Am Samstag folgt von 9 bis 12 Uhr die große Abschlusskundgebung am Riemerplatz – man hofft auf zusätzliche Unterschriften. Die Initiative hat per Online-Petition bereits über 9340 Unterstützer gefunden.