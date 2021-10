Ausländer schuld: Van Gaal attackiert Barcelona

Anschließend geht er genauer darauf ein. „Wenn alles gut läuft und du deinen Teil dazu beiträgst, wie Frenkie de Jong es tut, dann gibt es keinen Grund zur Sorge. Wenn es aber mal nicht so gut läuft, neigt Barcelona dazu, die Ausländer des Teams dafür verantwortlich zu machen. In dem Fall ist es der Trainer“, so der 70-Jährige.