Gesucht: Top-Diplomat für das Außenministerium

Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird am Montag nicht nur Alexander Schallenberg (ÖVP) als neuen Bundeskanzler angeloben, sondern auch einen neuen Außenminister, erklärte er in seinem Statement am Sonntagabend. Das könnte bereits der definitive neue Minister sein - oder auch nur eine interimistische Lösung, hieß es aus der Präsidentschaftskanzlei. Die ÖVP hatte bis Sonntagabend offenbar noch keine Entscheidung getroffen.