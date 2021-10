Derby-Niederlage für Meister Gmunden

Nach Vizemeister Kapfenberg Bulls am Vortag sind am Sonntag auch die Swans Gmunden mit einer Heimniederlage in die neue Saison der Basketball-Superliga (BSL) gestartet. Der Titelverteidiger und Supercup-Gewinner musste sich den Flyers Wels im Oberösterreich-Derby deutlich mit 69:89 (38:40) geschlagen geben. Die Samstag-Partie der Kapfenberger gegen die Klosterneuburg Dukes war mit einem 77:78 samt entscheidendem Korb 33 Sekunden vor Schluss deutlich enger gewesen.