Freud und Leid in allen politischen Farben in OÖ

SPÖ sieht sich als Wahlsieger

Trotz dieser Pleiten sieht sich die SP als Wahlsieger. „Wir haben in 14 Gemeinden einen neuen Bürgermeister, in 17 weiteren Gemeinden konnten wir das Amt behalten“, so die Landesvorsitzende Birgit Gerstorfer. Hervorzuheben sind der Sieg des Polizisten Franz Scheiböck in Pichl bei Wels. Er setzte sich gegen Gabriele Aicher (VP) durch.