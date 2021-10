Schwimmhoffnung nach Beinbruch fast am Podium

Nein, um die Gesamtwertung stritten sich beim ersten Schwimm-Event in Salzburg seit Jänner 2020 andere. Dennoch zeigten die Lokalmatadore beim 37. internationalen Schwimmunion Generali-Meeting in Rif auf. Anastasia Tichy wurde in der Damengesamtwertung etwa Fünfte. Der Titel ging an Oberösterreichs Lena Kreundl, die als erste Sportlerin überhaupt alle sechs Einzelbewerbe für sich entschied.