Österreichs Handball-Frauen wahren EM-Chance

Österreichs Handball-Frauen-Nationalteam hat die Chance auf die Teilnahme an der Europameisterschaft 2022 gewahrt. Die Auswahl von Coach Herbert Müller erreichte am Sonntag in Maria Enzersdorf ein 33:33 (11:16) gegen Rumänien und schrieb damit in der EM-Qualifikation nach dem 22:27 am Freitag gegen Dänemark erstmals an. Um bei der Endrunde im kommenden Jahr dabei zu sein, müssen die Österreicherinnen unter die Top zwei der Gruppe 2 kommen, der auch noch die Färöer angehören.