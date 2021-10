18-Jährigen mit Messer bedroht und ausgeraubt

Drei bisher unbekannte Täter attackierten am Sonntag gegen 5.25 Uhr in der Harruckerstraße in Linz einen 18-jährigen Linzer mit einem vorgehaltenen Messer und forderten ihn auf, seine Geldbörse auszuhändigen. Dabei schlug ihm der Haupttäter mit dem Griff des Messers ins Gesicht und es kam zu einem Gerangel mit allen Beteiligten.